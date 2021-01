Lorenzo Cesa | Mi chiamano Palazzo Chigi e Pd | ma non soccorro il Governo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 2 gennaio 2021) Buongiorno, segretario dell’Udc, uno degli uomini più cercati del momento. La prego: mi dica che ha chiamato per scambiarci gli auguri. Non vorrà mica parlare di queste baggianate, non ne posso più a essere tirato per la giacchetta. Io, il soccorso al, non lo faccio. Giuri: né ora né mai. Dica: “Lo giuro”. Lo giuro. Ci faccia il titolo, basta che la finiamo. Ma si rende conto in che situazione è il paese? E qui si parla di responsabili, di caccia ai senatori. Posso sottrarmi e rivendicare quella serietà che ha auspicato il capo dello Stato, nella sua saggezza? Per carità, però lo ha detto anche lei: la cercano. Cercano soprattutto i miei tre senatori. Il che, per l’amor di Dio, è normale. Ci si parla, ci si telefona e le persone educate rispondono. E che rispondono? Che restano dove sono, nel ...