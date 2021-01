L'ordine dei medici: 'Essere no-vax è incompatibile con la professione, si può essere radiati' (Di sabato 2 gennaio 2021) Uno deve scegliere: se fa il medico non fa lo stregone. Se il suo lavoro rientra nel campo della scienza non si può stare con l'anti-scienza: "I medici no vax sono quelli che negano la validità del ... Leggi su globalist (Di sabato 2 gennaio 2021) Uno deve scegliere: se fa il medico non fa lo stregone. Se il suo lavoro rientra nel campo della scienza non si può stare con l'anti-scienza: "Ino vax sono quelli che negano la validità del ...

RaiNews : L'Ordine dei medici sulla riapertura della #scuola #coronavirus - borghi_claudio : @Gondor18140506 @Patty_Rose_L @franzal68 @livedisagree1 @REstaCorporate @RuRoc3 @ArcoForte1918 Lo sono state per br… - CarloCalenda : #Conte vacuo come al solito, giornalisti (quasi tutti) di più, presidente dell’ordine dei giornalisti una macchiett… - framiriello : RT @Citarels: THREAD DEI RESTAURI PIÙ BRUTTI DI SEMPRE. Le opere non sono in ordine di importanza ma decido io. - Gamberassimo : RT @pieroomega2: @ulixtulix @Gamberassimo @virginiaraggi Credo che quelli che un tempo votavano ad occhi chiusi, su ordine dei partiti, abb… -

Ultime Notizie dalla rete : ordine dei Ritorno a scuola, l’Ordine dei Medici avvisa: “Contagi aumenteranno se non faremo zona rossa” Orizzonte Scuola Bmw F 800 GS (2008 - 15) usata a Montecchio Maggiore

Annuncio vendita Bmw F 800 GS (2008 - 15) usata a Montecchio Maggiore, Vicenza - 8250141 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...

Aveva truffato un ultraottantennne. Arrestato un 49enne di Napoli

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto un 49enne di Napoli, già noto ...

Annuncio vendita Bmw F 800 GS (2008 - 15) usata a Montecchio Maggiore, Vicenza - 8250141 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto un 49enne di Napoli, già noto ...