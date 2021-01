Lite finisce nel sangue: ucciso a coltellate nel Napoletano, aveva 44 anni (Di sabato 2 gennaio 2021) Un uomo di 44 anni, del quale non sono state ancora rese note le generalità, è morto dopo essere stato accoltellato in una Lite a Casola di Napoli, piccolo Comune dei Monti Lattari.... Leggi su ilmattino (Di sabato 2 gennaio 2021) Un uomo di 44, del quale non sono state ancora rese note le generalità, è morto dopo essere stato accoltellato in unaa Casola di Napoli, piccolo Comune dei Monti Lattari....

RaffaeleDeSa : RT @Napoli_Report: #Napoli-#Milik la lite finisce in tribunale. Citazione in giudizio per un presunto danno d’immagine prodotto sia dall’am… - majewsky2000 : RT @Napoli_Report: #Napoli-#Milik la lite finisce in tribunale. Citazione in giudizio per un presunto danno d’immagine prodotto sia dall’am… - alebige : RT @Napoli_Report: #Napoli-#Milik la lite finisce in tribunale. Citazione in giudizio per un presunto danno d’immagine prodotto sia dall’am… - mike_naples26 : RT @Napoli_Report: #Napoli-#Milik la lite finisce in tribunale. Citazione in giudizio per un presunto danno d’immagine prodotto sia dall’am… - Napoli_Report : #Napoli-#Milik la lite finisce in tribunale. Citazione in giudizio per un presunto danno d’immagine prodotto sia da… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite finisce Casola - Lite finisce in tragedia, 44enne muore al San Leonardo. Indagano i carabinieri StabiaChannel.it Casola - Lite finisce in tragedia, 44enne muore al San Leonardo. Indagano i carabinieri

44enne di Casola di Napoli morto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. È quanto accaduto questo pomeriggio nel piccolo Comune dei Monti Lattari dove si sarebbe consumata una violenta l ...

L’avventura con un uomo finisce in caserma

L’avventura di una notte finisce conl’arrivo dei carabinieri. Un piccolo putiferio, quello che si è scatenato ieri mattina all’alba, nella zona di Torre Pedrera, dove alcuni residenti hanno chiamato i ...

44enne di Casola di Napoli morto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. È quanto accaduto questo pomeriggio nel piccolo Comune dei Monti Lattari dove si sarebbe consumata una violenta l ...L’avventura di una notte finisce conl’arrivo dei carabinieri. Un piccolo putiferio, quello che si è scatenato ieri mattina all’alba, nella zona di Torre Pedrera, dove alcuni residenti hanno chiamato i ...