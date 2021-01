Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Crotone

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 2 gennaio 2021) Domani alle 12.30 la sfida traapre il quindicesimo turno di Serie A. Conte dovrebbe affidarsi all'undici titolare e ritrova Sanchez per la panchina. Stroppa ha il dubbio Zanellato-Petriccione per il ruolo di vertice basso di centrocampo.(3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.(3-5-2) – Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Simy, Messias. All.: Stroppa.