La vita è bella e gli altri programmi di stasera in TV 2 gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) ...45: La regina di Casetta (Documentario) La5 21:10: Seguendo una stella (Film sentimentale) 22:55: Alla ricerca della stella del Natale (Film fantasy) La7 21:15: Sand War (Documentario) 01:00: Tg La7 -... Leggi su tv.fanpage (Di sabato 2 gennaio 2021) ...45: La regina di Casetta (Documentario) La5 21:10: Seguendo una stella (Film sentimentale) 22:55: Alla ricerca della stella del Natale (Film fantasy) La7 21:15: Sand War (Documentario) 01:00: Tg La7 -...

RobertoBurioni : La più bella immagine vista in tutta la mia vita. Adesso capisco cosa hanno provato nel 1955 quando è stato comunic… - Rossy4618 : La mia faccia non l'ho mai cambiata. A volte mi piace, altre volte la detesto. Ma non l'ho mai tradita. La conosco… - ludwlou : unica cosa felice stasera c’è la vita è bella - cinzval : RT @merycandem: Perché per lui é importante e preziosa ...è la cosa più bella della sua vita...ascoltate quando parla di lei... Non gli sba… - lateieravolante : @Shut_up666 @blankaut Mi cugina la totrara che conosce tanta gente dice 'li cantanti morti nun so morti veramente,… -