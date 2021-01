La scuola si prepara al rientro dopo l’Epifania | restano molte incognite

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSì dei prefetti per la ripresa delle scuole medie e superiori il 7 gennaio. Il Governo intende riportare due milioni e mezzo di studenti a, almeno al 50% in presenza, come ribadito dal premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. Il Viminale, in una nota, ha annunciato che “le prefetture hanno adottato i documenti operativi all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa” e “dell’ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo 7-15 gennaio riduce la presenza in classe al 50%”. Soddisfatte le ministre dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e dei Trasporti, Paola De Micheli. Ma ci sono i dubbi di governatori ed esperti che invece, per prudenza, ...