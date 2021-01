"Intellettuali come mio nonno, Leonardo Sciascia, anticorpi per la società" (Di sabato 2 gennaio 2021) “La nostra è una società ‘senza anticorpi’: manca la figura di un intellettuale autorevole e indipendente come mio nonno, Leonardo Sciascia”. A un secolo dalla nascita di uno dei più grandi scrittori e Intellettuali del Novecento italiano, il nipote Fabrizio Catalano ne ricorda la figura all’HuffPost. Era l’8 gennaio 1921. Quel giorno nasceva a Racalmuto l’autore che per primo ci ha parlato del fenomeno mafioso, in romanzi come Il giorno della civetta o A ciascuno il suo, e che ha saputo essere impietoso “radiografo” dei meccanismi perversi del potere e della corruzione. Sciascia, intellettuale “eretico” e allergico alle posizioni di comodo, animato da un’enorme passione politica ma mai allineato e mai integrato in un partito, che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) “La nostra è una‘senza’: manca la figura di un intellettuale autorevole e indipendentemio”. A un secolo dalla nascita di uno dei più grandi scrittori edel Novecento italiano, il nipote Fabrizio Catalano ne ricorda la figura all’HuffPost. Era l’8 gennaio 1921. Quel giorno nasceva a Racalmuto l’autore che per primo ci ha parlato del fenomeno mafioso, in romanziIl giorno della civetta o A ciascuno il suo, e che ha saputo essere impietoso “radiografo” dei meccanismi perversi del potere e della corruzione., intellettuale “eretico” e allergico alle posizioni di comodo, animato da un’enorme passione politica ma mai allineato e mai integrato in un partito, che ...

"Figure come lui, Pasolini, Sartre, mancano alla società di oggi" spiega all'Huffpost Fabrizio Catalano, autore e regista teatrale, nel centenario della nascita dello scrittore di Racalmuto ...

