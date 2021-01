Coutinho, intervento riuscito. Il Barcellona lo aspetta tra 3 mesi: “Tornerai più forte” (Di sabato 2 gennaio 2021) Intervenuto riuscito per Philippe Coutinho. Il calciatore del Barcellona si era infortunato lo scorso 29 dicembre nella partita di Liga contro l'Eibar. Una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro ha costretto il brasiliano all'intervento chirurgico prontamente effettuato e, oggi, andato anche a buon fine.Lo ha reso noto il club catalano con un comunicato ufficiale: "Il calciatore della prima squadra Philippe Coutinho è stato operato con successo il 2 gennaio a seguito dell'infortunio al menisco esterno del ginocchio sinistro. I tempi di recupero sono stimati approssimativamente in tre mesi", si legge nella nota.Coutinho, in questa stagione, aveva preso parte fin qui a 14 partite fra Liga e Champions League, segnando 3 reti. Su Twitter anche l'incoraggiamento ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) Intervenutoper Philippe. Il calciatore delsi era infortunato lo scorso 29 dicembre nella partita di Liga contro l'Eibar. Una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro ha costretto il brasiliano all'chirurgico prontamente effettuato e, oggi, andato anche a buon fine.Lo ha reso noto il club catalano con un comunicato ufficiale: "Il calciatore della prima squadra Philippeè stato operato con successo il 2 gennaio a seguito dell'infortunio al menisco esterno del ginocchio sinistro. I tempi di recupero sono stimati approssimativamente in tre", si legge nella nota., in questa stagione, aveva preso parte fin qui a 14 partite fra Liga e Champions League, segnando 3 reti. Su Twitter anche l'incoraggiamento ...

