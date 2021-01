Calciomercato Milan, Maldini vuole portare Bogarde in rossonero (Di sabato 2 gennaio 2021) A Hoffenheim, in Germania, non si parla d’altro. Melayro Bogarde è l’oggetto dei desideri di molti club europei. Anche il Milan si è inserito nella corsa. Maldini riuscirà a portarlo… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021) A Hoffenheim, in Germania, non si parla d’altro. Melayroè l’oggetto dei desideri di molti club europei. Anche ilsi è inserito nella corsa.riuscirà a portarlo… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

DiMarzio : #Calciomercato | La volontà del #Milan è chiara: #Krunic a gennaio non si muove - guru_mercato : #Calciomercato, il #Milan spinge per il Papu #Gomez, é lui il sogno scudetto. L'#Inter cerca una sistemazione per C… - sportli26181512 : Sportmediaset - Milan, asse di mercato con il Torino: Nkoulou per la difesa e scambio Krunic-Meitè a centrocampo: I… - MilanLiveIT : Conferme sull'asse #Milan-#Torino I rossoneri puntano il difensore già a gennaio ??#MercatoMilan - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Difesa, è #Nkoulou l'idea low cost | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan (… -