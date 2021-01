Buon compleanno Daniele d’Armiento, Sylvia Fortini, Pier Francesco Corso… (Di domenica 3 gennaio 2021) …Patrick Cutrone, Mel Gibson, Fulvio Varglien, Fabrizio del Noce, Victoria Principal, Gianfranco Fini, Gioele Dix, Roberto Cravero, Michael Schumacher, Fiore Argento, Alessandro Petacchi, Alessia Morani, Andrea Cassarà, Linda de Rocco, Elia Legati, Dario Vangeli, Silvio Zanotelli, Stefano Agostini, Edoardo Caliogna, Sara Alberti, Giulia Luzi, Arianna Ferrati… Oggi 3 gennaio compiono gli anni: Daniele d’Armiento, fisico, saggista, manager; Sylvia Fortini, giornalista free lance; Pier Francesco Corso, avvocato, giornalista; Gerardo Mazziotti, architetto; Salvatore Mazzaracchio, politico, giornalista; Massimo Krogh, giurista, avvocato; Gualtiero Calboli, latinista, linguista; Giovanni Lajolo, cardinale; Aurelio Misiti, politico; Fulvio Varglien, ex calciatore Triestina, Torino, Livorno; ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 gennaio 2021) …Patrick Cutrone, Mel Gibson, Fulvio Varglien, Fabrizio del Noce, Victoria Principal, Gianfranco Fini, Gioele Dix, Roberto Cravero, Michael Schumacher, Fiore Argento, Alessandro Petacchi, Alessia Morani, Andrea Cassarà, Linda de Rocco, Elia Legati, Dario Vangeli, Silvio Zanotelli, Stefano Agostini, Edoardo Caliogna, Sara Alberti, Giulia Luzi, Arianna Ferrati… Oggi 3 gennaio compiono gli anni:, fisico, saggista, manager;, giornalista free lance;Corso, avvocato, giornalista; Gerardo Mazziotti, architetto; Salvatore Mazzaracchio, politico, giornalista; Massimo Krogh, giurista, avvocato; Gualtiero Calboli, latinista, linguista; Giovanni Lajolo, cardinale; Aurelio Misiti, politico; Fulvio Varglien, ex calciatore Triestina, Torino, Livorno; ...

juventusfc : Buon compleanno, Brazzo! ?? - OfficialASRoma : Buon compleanno, Davide! ?? Santon compie oggi 30 anni! ?? #ASRoma - AzzurreFIGC : ?? Buon compleanno a Valentina #Giacinti che oggi festeggia 2?7? anni! ?? @Giacinti9 #Nazionale ???? #Azzurre #Italia - pins_a_roulette : 'E tu come stai? E ti capita mai Di stare fermo senza respirare? Per vedere com'è il mondo senza di te Per sapere s… - parrilla_smile : @svnsetcody Amore bellissima buon compleanno????????ti voglio bene speriamo di incontrarci presto -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Buon compleanno Greta Thunberg Tecnica della Scuola FOTO - L'ex azzurro Taglialatela compie gli anni, il Napoli non lo dimentica: l'omaggio sui social

L'ex portiere azzurro Pino Taglialatela oggi ha compiuto 52 anni ed è stato omaggiato anche dalla SSC Napoli, club nel quale è cresciuto e che ha difeso per oltre un decennio. Grande tifoso partenopeo ...

Nonna Linda a 107 anni, ha sconfitto il virus e festeggiato il suo compleanno. Auguri da tutti noi

Dopo aver superato la Spagnola, tanti anni fa, oggi Linda Franzo, per tutti Pierina, ha battuto anche il Covid. E il 2 gennaio 2021, ...

L'ex portiere azzurro Pino Taglialatela oggi ha compiuto 52 anni ed è stato omaggiato anche dalla SSC Napoli, club nel quale è cresciuto e che ha difeso per oltre un decennio. Grande tifoso partenopeo ...Dopo aver superato la Spagnola, tanti anni fa, oggi Linda Franzo, per tutti Pierina, ha battuto anche il Covid. E il 2 gennaio 2021, ...