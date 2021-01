Auguri con gaffe per Biden e la moglie, in diretta sulla Abc per la fine del 2020 non riescono a lanciare i coriandoli (Di sabato 2 gennaio 2021) Piccola gaffe per il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden e la moglie Jill. La coppia ha vissuto in diretta su Abc la fine dell’anno, consegnando alla nazione un messaggio di speranza per il 2021. Ma allo scoccare della mezzanotte la moglie Jill non è riuscita a far esplodere i coriandoli. Siparietto divertente per la futura coppia presidenziale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Piccolaper il presidente eletto degli Stati Uniti, Joee laJill. La coppia ha vissuto insu Abc ladell’anno, consegnando alla nazione un messaggio di speranza per il 2021. Ma allo scoccare della mezzanotte laJill non è riuscita a far esplodere i. Siparietto divertente per la futura coppia presidenziale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

