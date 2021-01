UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 4 gennaio 2021 (Di venerdì 1 gennaio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 4 gennaio 2021: Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) è stato ricoverato in ospedale e Marina (Nina Soldano) è in pena per lui. Intanto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) deve affrontare il solco profondo che ha scavato tra se stesso e la Giordano. Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) capiscono il ruolo giocato da Ferri per ottenere i Cantieri e ora temo un loro coinvolgimento nella battaglia tra lui e Marina. Bianca (Sofia Piccirillo) riceve in dono un boomerang ma, contravvenendo alle raccomandazioni di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), decide di utilizzarlo insieme a Jimmy (Gennaro De Simone). Ora i due bambini rischiano di mettersi nei guai… Un ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 1 gennaio 2021)di Unalin onda: Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) è stato ricoverato in ospedale e Marina (Nina Soldano) è in pena per lui. Intanto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) deve affrontare il solco profondo che ha scavato tra se stesso e la Giordano. Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) capiscono il ruolo giocato da Ferri per ottenere i Cantieri e ora temo un loro coinvolgimento nella battaglia tra lui e Marina. Bianca (Sofia Piccirillo) riceve in dono un boomerang ma, contravvenendo alle raccomandazioni di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), decide di utilizzarlo insieme a Jimmy (Gennaro De Simone). Ora i due bambini rischiano di mettersi nei guai… Un ...

