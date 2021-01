Stash e i The Kolors al 'Grande Fratello Vip' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Stash e i The Kolors sono stati tra gli ospiti speciali della puntata di Capodanno del ' Grande Fratello Vip '. La band si è esibita in un medley dei suoi successi più grandi e ha fatto scatenare i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021)e i Thesono stati tra gli ospiti speciali della puntata di Capodanno del 'Vip '. La band si è esibita in un medley dei suoi successi più grandi e ha fatto scatenare i ...

Notiziedi_it : Stash and the Kolors al Grande Fratello Vip nella notte di Capodanno | Video Mediaset - Luisa72280405 : RT @doroteas91: Mi mancavano le canzoni dei Schiero stash e i the Kolorssssss #gfvip - ilmerda_ : Le basi dei The Kolors con i contro canti di Stash a volume esagerato ?? #GFvip - vbbtomei : Mio zio è amico di Stash dei The Colori??????? - doroteas91 : Mi mancavano le canzoni dei Schiero stash e i the Kolorssssss #gfvip -