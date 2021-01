“Sfidando tutto e tutti”, Bianca Guaccero non si arrende: paura per Detto Fatto? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Detto Fatto è sabotato dalla Rai? Bianca Guaccero non si arrende ed è pronta a sfidare chiunque pur di continuare il suo show foto facebookLunedì 21 dicembre Bianca Guaccero è andata in onda con l’ultima puntata dell’anno di Detto Fatto, la trasmissione di Rai 2, storicamente molto seguita ma che ultimamente è stata al centro delle polemiche, finendo nell’occhio del ciclone dopo il tutorial su come fare la spesa, ritenuto sessista. I vertici Rai non hanno apprezzato questa uscita ed ora ci si chiede che cosa possa accadere in futuro, dal momento che la situazione pare in bilico. Come ha spiegato Giuseppe Candela, attento giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano, sempre ben informato circa tali ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021)è sabotato dalla Rai?non sied è pronta a sfidare chiunque pur di continuare il suo show foto facebookLunedì 21 dicembreè andata in onda con l’ultima puntata dell’anno di, la trasmissione di Rai 2, storicamente molto seguita ma che ultimamente è stata al centro delle polemiche, finendo nell’occhio del ciclone dopo il tutorial su come fare la spesa, ritenuto sessista. I vertici Rai non hanno apprezzato questa uscita ed ora ci si chiede che cosa possa accadere in futuro, dal momento che la situazione pare in bilico. Come ha spiegato Giuseppe Candela, attento giornalista di Dagospia eQuotidiano, sempre ben informato circa tali ...

zazoomblog : Sfidando tutto e tutti. Bianca Guaccero parole pesantissime: un sabotaggio contro Detto Fatto? - #Sfidando #tutto… - CarloCostelli : @Marillacocchia A Capodanno farò sesso.... Stavo scherzando, l'avevate già capito, no? Sfidando il detto secondo c… - emme_bo : @Mimina46442843 Mi ha ricordato Mario: 'fiore d'acciaio' (Loredana)... Nonostante tutto, sfidando tutto e tutti...c… - SAloaMani : @Rob58155570 Si infatti ma secondo me lui non lo fa per la Tv lo fa perché è influenzato anche da tutto e tutti che… - GiulianaMar : Andare a Messa una volta l’anno il giorno di Natale, per tradizione, sfidando vento e pioggia e imprecare silenzios… -