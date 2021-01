Schizzano i contagi in Emilia Romagna: tasso di positività al 22,9% (Di venerdì 1 gennaio 2021) Schizzano i contagi di coronavirus in Emilia-Romagna: i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 2.629 su oltre 11.300 tamponi. Il tasso di positività è del 22,9%. Un dato appena al di sotto dei due record fin qui registrati in regione da inizio pandemia, il 15 novembre con 2.822 casi su oltre 12.500 tamponi, e il 14 novembre con 2.637su quasi 21.500 tamponi. È quanto emerge dal bollettino regionale di Capodanno. Le vittime superano quota 7.800 con altri 70 morti comunicati oggi tra cui una donna di 51 anni nel Modenese, una vigilessa di Fiorano, e diversi sessantenni in varie province. Pressione ancora alta sui ricoveri: nei reparti Covid ci sono 2.643 pazienti (14 in più) e in terapia intensiva 231 (due in meno rispetto a ieri).Dei nuovi contagiati delle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021)di coronavirus in: i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 2.629 su oltre 11.300 tamponi. Ildiè del 22,9%. Un dato appena al di sotto dei due record fin qui registrati in regione da inizio pandemia, il 15 novembre con 2.822 casi su oltre 12.500 tamponi, e il 14 novembre con 2.637su quasi 21.500 tamponi. È quanto emerge dal bollettino regionale di Capodanno. Le vittime superano quota 7.800 con altri 70 morti comunicati oggi tra cui una donna di 51 anni nel Modenese, una vigilessa di Fiorano, e diversi sessantenni in varie province. Pressione ancora alta sui ricoveri: nei reparti Covid ci sono 2.643 pazienti (14 in più) e in terapia intensiva 231 (due in meno rispetto a ieri).Dei nuoviati delle ...

