Sampdoria | Llorente e Berisha scartati | La caccia al centravanti continua (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Sampdoria continua la ricerca di un centravanti, obiettivo primario del calciomercato di gennaio dei genovesi. Due piste sono state scartate, all’orizzonte ne spuntano delle altre. La ricerca di un… L'articolo Sampdoria Llorente e Berisha scartati La caccia al centravanti continua proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lala ricerca di un, obiettivo primario del calciomercato di gennaio dei genovesi. Due piste sono state scartate, all’orizzonte ne spuntano delle altre. La ricerca di un… L'articoloLaalproviene da Meteoweek.com.

TuttoSampdoria : Cerchiamo una punta, in super saldo o ancor meglio (per la Società) in prestito. I nomi sul tavolo per ora: Cutrone… - infoitsport : Calciomercato Sampdoria: Fernando Llorente? La storia è ben diversa - infoitsport : Llorente, non solo Juventus e Sampdoria: altri due club di A sulle sue tracce - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: Fernando #Llorente? La storia è ben diversa #Samp - apetrazzuolo : RAI - Venerato: 'Il Napoli darebbe Llorente gratis alla Sampdoria, mentre a Milan e Juve chiederebbe un contributo… -