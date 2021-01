Roma-Sampdoria, Ranieri: “Loro in gran forma, ma anche noi stiamo bene” (Di venerdì 1 gennaio 2021) “stiamo bene ma sappiamo che anche Loro sono in gran forma. Fonseca è riuscito a far quadrare questa squadra, lo scorso anno giocavano a 4 quest’anno invece giocano a 3 e stanno molto alti. Hanno qualità ma anche punti deboli. I nostri difensori dovranno stare molto attenti soprattutto a Mkhitaryan che ha tecnica e velocità. Toccherà a Yoshida provare a fermarlo”. Queste le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni di distanza dal match che vedrà opposta la sua Sampdoria alla Roma di cui è tifoso ed è stato per due volte allenatore. Il tecnico di Testaccio non potrà nascondere le proprie emozioni: “Faccio questo lavoro per le emozioni. Certo Roma per me è differente, è la mia città, ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) “ma sappiamo chesono in. Fonseca è riuscito a far quadrare questa squadra, lo scorso anno giocavano a 4 quest’anno invece giocano a 3 e stanno molto alti. Hanno qualità mapunti deboli. I nostri difensori dovranno stare molto attenti soprattutto a Mkhitaryan che ha tecnica e velocità. Toccherà a Yoshida provare a fermarlo”. Queste le parole di Claudioin conferenza stampa a due giorni di distanza dal match che vedrà opposta la suaalladi cui è tifoso ed è stato per due volte allenatore. Il tecnico di Testaccio non potrà nascondere le proprie emozioni: “Faccio questo lavoro per le emozioni. Certoper me è differente, è la mia città, ...

it_samp : #RomaSampdoria, #Ranieri: 'Contro la terza forza del campionato ci vorrà la partita perfetta'. #sampdoria - sportface2016 : #RomaSampdoria, le parole di #Ranieri: 'Loro in gran forma, ma anche noi stiamo bene' - ZonaGiallorossa : ?? Verso #RomaSampdoria: curiosità in vista della partita ?? - salvione : Roma, risentimento muscolare per Pedro e Calafiori: out con la Sampdoria - siamo_la_Roma : ?? #Sampdoria, primo allenamento del 2021 ?? Si prepara la sfida di campionato contro la #Roma ???? Il lavoro svolto o… -