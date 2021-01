Milan, un 2020 stratosferico: 26 partite da imbattuti e primato in Serie A, anno stellare per Ibra & Co (Di venerdì 1 gennaio 2021) tps titleIL Milan DEI RECORD/tps titleIl Milan guidato da Stefano Pioli ha fatto scorpacciata di record in Serie A e al momento comanda la classifica con 34 punti conquistati in 14 gare. I rossoneri risultano essere l'unica squadra tra i maggiori campionati europei a essere ancora imbattuti, nella stagione corrente hanno collezionato 10 vittorie e 4 pareggi. Leggi su mediagol (Di venerdì 1 gennaio 2021) tps titleILDEI RECORD/tps titleIlguidato da Stefano Pioli ha fatto scorpacciata di record inA e al momento comanda la classifica con 34 punti conquistati in 14 gare. I rossoneri risultano essere l'unica squadra tra i maggiori campionati europei a essere ancora, nella stagione corrente hcollezionato 10 vittorie e 4 pareggi.

