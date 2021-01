Mattarella: Manfredi, 'grazie Presidente per aver ricordato contributo ricerca' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "La scienza ci offre l'arma più forte per prevalere su ignoranza e pregiudizi. grazie al Presidente Mattarella per aver ricordato il contributo della ricerca italiana nell'alleanza mondiale della scienza e della ricerca contro il Covid". Così in un post su Facebook il ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "La scienza ci offre l'arma più forte per prevalere su ignoranza e pregiudizi.alperildellaitaliana nell'alleanza mondiale della scienza e dellacontro il Covid". Così in un post su Facebook il ministro dell'Università e della, Gaetano

TV7Benevento : Mattarella: Manfredi, 'grazie Presidente per aver ricordato contributo ricerca'... - Nicola_Firenze : @manfredi_min Grazie al Predidente #Mattarella e grazie al Ministro @manfredi_min per le belle parole spese per la… - PoliticaNewsNow : Manfredi: 'Grazie a Mattarella per ricordo contributo ricerca' - manfredi_min : La #scienza ci offre l'arma più forte per prevalere su ignoranza e pregiudizi. Grazie al Presidente #Mattarella per… - joleflower : @welikeduel Mattarella ha detto più volte la parola università nel suo discorso che Manfredi in tutto il 2020. #propagandalive -

