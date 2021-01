Mattarella, discorso da record: oltre 15mln spettatori per messaggio di fine anno (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA – Numeri record per il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che e’ stato seguito da 15.272.170 telespettatori, con uno share del 64,95%. Questi i dati diffusi da Rai – Quirinale riferiti alle tv generaliste e ai canali tematici. Rispetto allo scorso anno c’e’ stato un aumento di circa 5 milioni di persone. Erano stati, infatti, 10.121.552 i telespettatori, per uno share del 59,51%. Questi i dati degli anni precedenti: 10.525.049, con il 62,13% di share, nel 2018. 9.700.277 con il 55,58% di share, nel 2017. 10.060.189, con il 58,63% di share, nel 2016. E 10.075.487 con il 56,019% di share nel 2015 Leggi su dire (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA – Numeri record per il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che e’ stato seguito da 15.272.170 telespettatori, con uno share del 64,95%. Questi i dati diffusi da Rai – Quirinale riferiti alle tv generaliste e ai canali tematici. Rispetto allo scorso anno c’e’ stato un aumento di circa 5 milioni di persone. Erano stati, infatti, 10.121.552 i telespettatori, per uno share del 59,51%. Questi i dati degli anni precedenti: 10.525.049, con il 62,13% di share, nel 2018. 9.700.277 con il 55,58% di share, nel 2017. 10.060.189, con il 58,63% di share, nel 2016. E 10.075.487 con il 56,019% di share nel 2015

