Liverpool, Klopp sullo stop della Premier: "Comprensibile avere paura ma bisogna continuare a giocare" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Di fronte al moltiplicarsi dei casi di giocatori positivi al coronavirus in Premier League, Sam Allardyce, l'allenatore del West Bromwich Albion, aveva chiesto martedì la sospensione temporanea del campionato. Oggi sull'argomento ha parlato in maniera contraria il tecnico del Liverpool, Jürgen Klopp: "La gente vuole vedere le partite. È Comprensibile avere paura" , ha ammesso l'allenatore tedesco dei Reds -. "Ma stiamo facendo tutto il possibile per proteggere i giocatori dai rischi per la salute e la competizione può continuare. La gente vuole assolutamente vedere le partite, quindi anche per questo dobbiamo continuare". Il Liverpool tornerà in campo lunedì prossimo nel posticipo serale sul terreno del Southampton.

Liverpool in cerca di un'alternativa all'infortunato Virgil Van Dijk: l'Inter potrebbe aiutare il tecnico dei Reds Jurgen Klopp More ...

LIVERPOOL, NIENTE PAZZIE PER SKRINIAR

Secondo Liverpool Echo, i Reds sono sempre interessati a Milan Skriniar ma niente pazzie: Klopp non vorrebbe fare esborsi importanti in difesa e, ...

