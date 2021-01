Lawrence Joseph | un poeta a Detroit

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 2 gennaio 2021)è nato anel 1948 in una famiglia di immigrati libanesi e siriani. Giurista e docente in molte università americane, attualmente insegna legge alla St. John’s University School of Law di New York.crive poesie fin da ragazzo. È autore di numerose raccolte di versi tra cui «Into It»; «Codes, Precepts, Biases, and Taboos: Poems 1973-1993»; «Before Our Eyes»; «Curriculum Vitae»; «Shouting at No One». Inoltre ha scritto «Lawyerland», opera in prosa, e si è conquistato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.