Incredibile | aumentano i prezzi | ecco su quali prodotti

Leggi su android-news.eu

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Inizia un nuovo anno e si parla già di un aumento deisu diversi. Se sei qui, significa che vuoi saperesono di preciso. Nelle prossimerighe di questo articolo, puoi trovare la risposta. Variazioni dell’imposta di consumo: l’impattto sulla sigaretta elettronica Lo scorso 30 dicembre, ha ottenuto il via libera al Senato la Legge di Bilancio. Cosa implica questo? L’introduzione delle variazioni relative all’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche e suida fumo.saranno interessati di preciso? Quelli da inalazione che non prevedono un processo di combustione commercializzati sotto forma di sostanze liquide (sia con, sia senza nicotina). Facciamo altresì presente che sono esclusi ivenduti come medicinali. A ...