GF Vip, Elisabetta Gregoraci è una furia contro Antonella Elia: “Ha superato il limite” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Antonella ed Elisabetta non si sopportano Qualche giorno fa, dopo essere uscito dalla casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci ha rilasciato una nuova intervista svelando chi potrebbe vincite il Grande Fratello Vip 5. Inoltre, la soubrette calabrese ha parlato anche degli opinionisti che stanno accompagnando Alfonso Signorini nella conduzione. A tal proposito, l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata a bacchettare Antonella Elia. “Per quanto riguarda Antonella, ripeto quello che ho detto quando sono uscita. Non ho affatto cambiato idea su di lei”, ha asserito la 40enne al magazine Chi. La conduttrice di Battiti Live ha detto che quello dell’opinionista è un ruolo delicato in cui bisogna essere bravi a pesare le parole. “Lei spesso non l’ha fatto, superando il ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 1 gennaio 2021)ednon si sopportano Qualche giorno fa, dopo essere uscito dalla casa più spiata d’Italia,ha rilasciato una nuova intervista svelando chi potrebbe vincite il Grande Fratello Vip 5. Inoltre, la soubrette calabrese ha parlato anche degli opinionisti che stanno accompagnando Alfonso Signorini nella conduzione. A tal proposito, l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata a bacchettare. “Per quanto riguarda, ripeto quello che ho detto quando sono uscita. Non ho affatto cambiato idea su di lei”, ha asserito la 40enne al magazine Chi. La conduttrice di Battiti Live ha detto che quello dell’opinionista è un ruolo delicato in cui bisogna essere bravi a pesare le parole. “Lei spesso non l’ha fatto, superando il ...

Novella_2000 : E anche a Capodanno Elisabetta Gregoraci non bada a spese! Il costo del suo abito e delle sue scarpe #gfvip - zazoomblog : GF Vip Pierpaolo bacia Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci bacia ‘lui’: tutto in diretta - #Pierpaolo #bacia… - Notiziedi_it : Il look di Elisabetta Gregoraci durante la puntata del GF Vip di Capodanno - bakyxstilinski : ma voi vi immaginate i vip fare la cacca? io no, come faccio a immaginare la regina Elisabetta seduta su un water, É IMPOSSIBILE - MartinaDePasca1 : Ma oltre ad Elisabetta altre vip non ce ne sono più che il grande fratello sembra casa Elisabetta a Montecarlo #gregoraci #GFVIP -