Dalla Regione 105mila euro contro la povertà per famiglie in difficoltà, anziani e disabili (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il provvedimento si rivolge a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale presenti su tutto il territorio: una realtà che garantisce servizi e supporto alle famiglie e alle ... Leggi su ravennatoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il provvedimento si rivolge a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale presenti su tutto il territorio: una realtà che garantisce servizi e supporto allee alle ...

GDS_it : Comuni: dalla #Regione altri 380 milioni - news_forlicesen : Lavoro, dalla Regione incentivi per assumere persone con disabilità - RiminiFuturo : Finanziamenti pubblici al vaccino anti #covid: Biotech Moderna ha ricevuto 2 miliardi di $ dalla Casa Bianca; la te… - MDiretta : Comuni: dalla Regione altri 380 milioni per gli enti locali dell'Isola - - Nebrodinotizie : Boccata d’ossigeno per le amministrazioni locali in gravissime difficoltà finanziarie @Regione_Sicilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Regione Comuni, dalla Regione altri 380 milioni Giornale di Sicilia Iss, Brusaferro:’Rt sotto l’1 ma in leggera ricrescita’

“La curva nel nostro Paese è in decrescita, ma un pò rallentata. Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo è un tema di grande attenzione, ed è un grande ince ...

Capodanno, a Roma il tradizionale tuffo nel Tevere di Mr. Ok

Mister Ok non manca all'appuntamento con la tradizione. Le immagini del tuffo nel Tevere da Ponte Cavour per celebrare il primo giorno dell’anno.

“La curva nel nostro Paese è in decrescita, ma un pò rallentata. Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo è un tema di grande attenzione, ed è un grande ince ...Mister Ok non manca all'appuntamento con la tradizione. Le immagini del tuffo nel Tevere da Ponte Cavour per celebrare il primo giorno dell’anno.