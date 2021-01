Covid | aumentano i positivi in Campania | tasso di contagio all’8 | 47%

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Cresce in maniera lenta ma progressiva, in, il rapporto-tamponi, oggi,47% contro l’8,17 di ieri e il 7,75 %di due giorni fa. Si allenta la pressione sulle terapie intensive (104 i posti occupati, contro i 113 del bollettino di ieri) mentre si registrano 20 nuove vittime, di cui pero’ 17 risalenti ai giorni scorsi e censite solo ora. Il bollettino odierno dell’unita’ di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala la ripresa significativa del numero dei tamponi (ben 20.458 quelli di ieri) con 1.734 nuovidi cui 203 sintomatici. I posti letto di degenza ordinariaoccupati sono 1.359, +34 rispetto al giorno precedente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Approvata in via definitiva da Parlamento nuova Legge di Bilancio 2021. Stanziati 10 miliardi di euro per sanità e scuola. Riforma fiscale e sgravi under 35 ...TERAMO – Il 2021 si apre con il consueto bollettino Coronavirus con 410 nuovi contagiati su 3.452 tamponi effettuati, di età compresa tra 11 mesi e 100 anni, 24 dei quali in provincia di Teramo (203 i ...