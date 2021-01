Calciomercato, Milan e Juventus si contendono Brenner (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ancora rivali sul Calciomercato, Milan e Juventus, che questa volta hanno messo gli occhi su Brenner, punta del San Paolo. Attenzione però alla forte concorrenza dell’Ajax Da sempre rivali sul campo, spesso anche sul mercato, Juventus e Milan si ritrovano nuovamente in concorrenza, questa volta per Brenner. Sull’attaccante ventenne del San Paolo, come riporta ‘Calciomercato.it’, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ancora rivali sul, che questa volta hanno messo gli occhi su, punta del San Paolo. Attenzione però alla forte concorrenza dell’Ajax Da sempre rivali sul campo, spesso anche sul mercato,si ritrovano nuovamente in concorrenza, questa volta per. Sull’attaccante ventenne del San Paolo, come riporta ‘.it’, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | La volontà del #Milan è chiara: #Krunic a gennaio non si muove - sportli26181512 : Milan, la decisione dei dirigenti: c'è la bocciatura per un acquisto: Secondo il Corriere della Sera, sul mercato r… - sportli26181512 : Lione, Depay non rinnova: il Milan osserva: Non c'è ancora accordo tra Lione e Memphis Depay per il...… - francGuerrieri : RT @cmdotcom: #Schelotto a CM: 'Ho lavorato anche a Natale, sono pronto per la #SerieA. Il gol al #Milan? Ce l'ho tatuato sulla pelle' [@fr… - Angolo_Milan : ??? #Calciomercato, #ElShaarawy verso il ritorno in #SerieA: tre squadre su di lui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan: priorità al rinnovo immediato di Donnarumma Sport Fanpage Sei mesi per decidere il futuro di Messi

Il calciomercato attende la partenza ufficiale dal prossimo lunedì, ma il primo giorno del 2021 riaccende la telenovela Leo Messi. Con l'inizio del nuovo anno, la Pulce può liberamente trattare con al ...

Milan, domenica possibile più tredici sulla Juve: bianconeri in posticipo

PRIMA L’INTER- Ad aprire le danze sarà l’inter contro il Crotone domenica alle 12:30, dunque ai nerazzurri la possibilità di passare il pomeriggio in testa alla classifica in attesa del Milan, in camp ...

Il calciomercato attende la partenza ufficiale dal prossimo lunedì, ma il primo giorno del 2021 riaccende la telenovela Leo Messi. Con l'inizio del nuovo anno, la Pulce può liberamente trattare con al ...PRIMA L’INTER- Ad aprire le danze sarà l’inter contro il Crotone domenica alle 12:30, dunque ai nerazzurri la possibilità di passare il pomeriggio in testa alla classifica in attesa del Milan, in camp ...