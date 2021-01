Bufera Covid: 462 morti e il tasso di positività schizza al 14.1% (Di venerdì 1 gennaio 2021) Numeri ancora brutti nonostante le zone arancioni e rosse in vigore da prima di Natale. Misure che soprattutto a destra (ma non solo) qualche politico in cerca del consenso delle corporazioni e degli ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 gennaio 2021) Numeri ancora brutti nonostante le zone arancioni e rosse in vigore da prima di Natale. Misure che soprattutto a destra (ma non solo) qualche politico in cerca del consenso delle corporazioni e degli ...

globalistIT : - sscalcionapoli1 : Coronavirus, bufera su Neymar: aperta inchiesta sulla mega festa nella sua villa #Covid - itspukapuka : Se non mi ammazza il covid prima lo fa sto raffreddore di merda e la bufera di neve prevista per domani mattina - WelfareNetwork : MEDIA – A ‘'Valore Italia’': Innovazione, territorialità, fare rete per uscire dalla bufera Covid… - hypvos : fatto un recap del 2020 e mi sono accorta che ogni volta che io e bff siamo uscite l'universo ci ha punite: a genna… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Covid “Solo la fede combatte davvero il Covid”: bufera sul parroco-profeta di Andorno La Stampa Bufera Covid: 462 morti e il tasso di positività schizza al 14.1%

Numeri ancora brutti nonostante le zone arancioni e rosse in vigore da prima di Natale. Misure che soprattutto a destra (ma non solo) qualche politico in cerca del consenso delle corporazioni e degli ...

locale del Garda: è bufera

Persone che ballano senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una festa da ultimo dell'anno si è svolta durante la notte di San Silvestro in un resort di lusso sul Lago di ...

Numeri ancora brutti nonostante le zone arancioni e rosse in vigore da prima di Natale. Misure che soprattutto a destra (ma non solo) qualche politico in cerca del consenso delle corporazioni e degli ...Persone che ballano senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una festa da ultimo dell'anno si è svolta durante la notte di San Silvestro in un resort di lusso sul Lago di ...