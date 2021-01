Brighton-Wolverhampton sabato 2 gennaio | ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Una gara tra due squadre che hanno davvero bisogno di punti visto lo stato di forma recente.sono entrambe nelle ultime sei posizioni per punti conquistati nelle ultime cinque partite. La situazione ovviamente è più grave per i padroni di casa, che si trovano appena sopra la zona retrocessione. Questa la classifica. Graham InfoBetting: Scommesse Sportive e

Unire_Tv : RT @langolodeiprono: Martedì di @PremierLeague, in campo Brighton-Arsenal, WBA-Leeds e Manchester United-Wolverhampton - langolodeiprono : Martedì di @PremierLeague, in campo Brighton-Arsenal, WBA-Leeds e Manchester United-Wolverhampton… -

Ultime Notizie dalla rete : Brighton Wolverhampton

Il Veggente

Roma – La Premier League non si ferma neanche il giorno di Capodanno. Si apre oggi la diciassettesima giornata di campionato con due match, in onda come di consueto su Sky Sport Uno e Sky Sport Footba ...Nuovo appuntamento con la classifica marcatori ponderata di Premier League e Liga che si propone di valutare il peso di un gol a seconda dell’importanza rispetto al risultato nel momento in cui è stat ...