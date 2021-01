Botti di Capodanno, Asti: 13enne perde la vita (Di venerdì 1 gennaio 2021) Come ogni anno si sono verificati gli incidenti causati dai Botti di Capodanno. Numerose persone sono rimaste ferite. Si contano 7 feriti a Napoli (contro i 48 dell’anno scorso). Una donna a Mugnano è stata raggiunta da un proiettile vagante mentre si trovava affacciata al balcone. Il proiettile l’ha raggiunta colpendola all’orbita, proprio sul sopracciglio, fortunatamente non è in pericolo di vita. Tre uomini sono ricoverati in ospedale per gravi lesioni a una mano. Tra di loro anche uno che alle 4.30 di questa mattina, a Camposano, nel Nolano, ha raccolto un petardo da terra che è esploso subito dopo. Ad Asti, purtroppo, un 13enne ha invece perso la vita. Il ragazzino si trovava nel campo nomadi di via Guerra, dove viveva. Il petardo lo ha raggiunto al petto provocandogli un ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Come ogni anno si sono verificati gli incidenti causati daidi. Numerose persone sono rimaste ferite. Si contano 7 feriti a Napoli (contro i 48 dell’anno scorso). Una donna a Mugnano è stata raggiunta da un proiettile vagante mentre si trovava affacciata al balcone. Il proiettile l’ha raggiunta colpendola all’orbita, proprio sul sopracciglio, fortunatamente non è in pericolo di. Tre uomini sono ricoverati in ospedale per gravi lesioni a una mano. Tra di loro anche uno che alle 4.30 di questa mattina, a Camposano, nel Nolano, ha raccolto un petardo da terra che è esploso subito dopo. Ad, purtroppo, unha invece perso la. Il ragazzino si trovava nel campo nomadi di via Guerra, dove viveva. Il petardo lo ha raggiunto al petto provocandogli un ...

