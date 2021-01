Appuntamenti e scadenze dell’1 gennaio 2021

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 1 gennaio 2021) (Teleborsa) – Giovedì 31/12/2020: Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività (fino a venerdì 01/01/)Borsa: Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività (fino a venerdì 01/01/) Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività (fino a venerdì 01/01/) Australia – Borsa di Sidney chiusa per festività (fino a venerdì 01/01/) Italia – Borsa di Milano chiusa per festività (fino a venerdì 01/01/) Venerdì 01/01/Borsa: Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività Belgio – Borsa di Bruxelles chiusa per festività Belgio – Borsa di Londra chiusa per festività Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività Malesia – Borsa di ...