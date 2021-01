Among Us è il gioco più scopiazzato dell'anno (Di venerdì 1 gennaio 2021) Among Us, dopo un lancio in cui non aveva fatto faville, è diventato il fenomeno dell'anno, arrivando ad avere mezzo miliardo di giocatori nel solo mese di novembre. Un successo del genere, naturalmente, non può che attirare le attenzioni dell'industria e, quindi, della concorrenza, come dimostrato dall'arrivo sugli store online di tutta una serie di epigoni più o meno spudorati pronti a vampirizzarne la popolarità. Del resto, quel che ne ha fatto il successo è stato il concept (di per sé non originale: deriva da live party game come Mafia o Werewolf) applicato in un contesto di gaming semplice e sociale. Quindi qualcosa di facilmente replicabile senza grossi sforzi, e applicando solo piccoli cambiamenti alla formula e alla presentazione. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 gennaio 2021)Us, dopo un lancio in cui non aveva fatto faville, è diventato il fenomeno, arrivando ad avere mezzo miliardo di giocatori nel solo mese di novembre. Un successo del genere, naturalmente, non può che attirare le attenzioni'industria e, quindi,a concorrenza, come dimostrato dall'arrivo sugli store online di tutta una serie di epigoni più o meno spudorati pronti a vampirizzarne la popolarità. Del resto, quel che ne ha fatto il successo è stato il concept (di per sé non originale: deriva da live party game come Mafia o Werewolf) applicato in un contesto di gaming semplice e sociale. Quindi qualcosa di facilmente replicabile senza grossi sforzi, e applicando solo piccoli cambiamenti alla formula e alla presentazione. Leggi altro...

