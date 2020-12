Volley, Superlega la 17a giornata, il programma (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tra gare giocate, rinviate, anticipi e recuperi, il campionato di Superlega va avanti da sé e con l’arrivo del nuovo anno, nel prossimo fine settimana vedrà la disputa della 17a giornata, la 6a di ritorno, con alcune squadre costrette a giocare ogni tre giorni per recuperare alcune partite e cercare di rimettere il calendario sui binari giusti. Superlega la 17a giornata Come detto, si giocherà nel fine settimana per il campionato di Superlega la 17a giornata, tutte all’inseguimento di Perugia, che comanda la classifica o al piazzamento di un posto migliore in vista dei playoff, visto che ieri è stato ufficializzato il nuovo plan per il campionato, con playoff a 11 squadre e senza retrocessioni. Ma vediamo nel dettaglio il programma della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tra gare giocate, rinviate, anticipi e recuperi, il campionato diva avanti da sé e con l’arrivo del nuovo anno, nel prossimo fine settimana vedrà la disputa della 17a, la 6a di ritorno, con alcune squadre costrette a giocare ogni tre giorni per recuperare alcune partite e cercare di rimettere il calendario sui binari giusti.la 17aCome detto, si giocherà nel fine settimana per il campionato dila 17a, tutte all’inseguimento di Perugia, che comanda la classifica o al piazzamento di un posto migliore in vista dei playoff, visto che ieri è stato ufficializzato il nuovo plan per il campionato, con playoff a 11 squadre e senza retrocessioni. Ma vediamo nel dettaglio ildella ...

