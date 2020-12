Vangelo di domani 1 Gennaio 2021: commento e Letture (Di giovedì 31 dicembre 2020) Venerdì 1 Gennaio 2021 Nm 6, 22–27; Sal 66; Gal 4, 4–7 Vangelo secondo Luca (2, 16–21) Maria Santissima Madre di Dio Tempo di Natale Vangelo In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. commento All’inizio di un nuovo ... Leggi su giornal (Di giovedì 31 dicembre 2020) Venerdì 1Nm 6, 22–27; Sal 66; Gal 4, 4–7secondo Luca (2, 16–21) Maria Santissima Madre di Dio Tempo di NataleIn quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.All’inizio di un nuovo ...

GaeIppolito : Domani è l'ultimo giorno di promozione per usufruire dello sconto del 20%. Basta digitare la parola Natale come cod… - GabrieleCorini : Vangelo Oggi (1Gv 2,12-17)”Passa la scena di questo mondo,ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno!”.Mi pare op… - godislo28843934 : @noemicristofalo @Gionath10857107 @CinziaPetronel1 @SindoniGiusepp1 @Joyvalen4 @MattiaCristofa2 @NicolaColucci19… - zazoomblog : Messa di domani 29 Dicembre 2020: Letture Salmo e Vangelo - #Messa #domani #Dicembre #2020: - GiusTW : Uno che nella bio ha una frase del vangelo, domani ci spiega qualcosa sul mRna dei vaccini. Ah, scrive per La Veri… -