Uscite Netflix gennaio 2021: Cobra Kai 3, Lupin, le Winx, Dawson’s Creek e altro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Uscite Netflix gennaio 2021. Tra i film e serie tv in arrivo: Cobra Kai 3, Fate – The Winx Saga, Pieces of a Woman, Disincanto 3 e molto altro. Si è concluso il 2020 e su Netflix nel primo mese dell’anno, tra rinnovi di diritti in scadenza a fine anno e nuovi originali, sarà un mese importante in termini di nuove aggiunte. Nel fronte film originali arriveranno un paio di titoli di nicchia come La Nave Sepolta con Carey Mulligan e Lily James e Pieces of a Woman, un film con Vanessa Kirby di The Crown e Shia LaBeouf. Nel fronte degli originali seriali invece arriverà la terza stagione inedita di Cobra Kai dall’1 gennaio, dopo il salvataggio di Netflix dalla cancellazione da parte di Youtube. Poi la ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 31 dicembre 2020). Tra i film e serie tv in arrivo:Kai 3, Fate – TheSaga, Pieces of a Woman, Disincanto 3 e molto. Si è concluso il 2020 e sunel primo mese dell’anno, tra rinnovi di diritti in scadenza a fine anno e nuovi originali, sarà un mese importante in termini di nuove aggiunte. Nel fronte film originali arriveranno un paio di titoli di nicchia come La Nave Sepolta con Carey Mulligan e Lily James e Pieces of a Woman, un film con Vanessa Kirby di The Crown e Shia LaBeouf. Nel fronte degli originali seriali invece arriverà la terza stagione inedita diKai dall’1, dopo il salvataggio didalla cancellazione da parte di Youtube. Poi la ...

