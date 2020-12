Serie A | la Top 11 del 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilsta per concludersi e con esso termina un altro anno per il campionato diA. Campionato vinto per la nona volta consecutiva dalla Juventus di Maurizio Sarri. Questa prima parte della nuova stagione però ci ha presentato un tabellone completamente inaspettato. Il Milan guida la classifica, distaccando l’Inter di un solo punto. Tanti giocatori sono emersi in questi 12 mesi e tanti altri si sono confermati, tra giocate di qualità e gol decisivi.A: ecco i migliori 11 delPartiamo dunque dalla prima casella, occupata dal portiere. Ruolo delicato e fondamentale nel calcio che per laA, vede emergere il nome di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, classe 1999, ha dominato questi ultimi 6 mesi di campionato, confermandosi come uno dei migliori portieri al ...