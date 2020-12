Oscar 2021: le classifiche dei favoriti nelle categorie principali (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oscar 2021, le nostre previsioni in costante aggiornamento sulla corsa ai premi e il punto della situazione sui favoriti e i candidati nominati nelle categorie principali, gli sfidanti e le possibili sorprese. In un'annata decisamente sui generis - e decisamente problematica - quale il 2020, caratterizzata anche dalla chiusura quasi totale delle sale cinematografiche e dal rinvio di numerosi progetti, l'Academy non ha tardato a correre ai ripari, con alcune scelte più o meno condivisibili: il rinvio dell'annuncio delle nomination al 15 marzo e della cerimonia degli Oscar 2021 al 25 aprile (due mesi dopo la data prevista in origine), l'estensione della cosiddetta "finestra di eleggibilità" dei film al 28 febbraio 2021 e l'inclusione di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020), le nostre previsioni in costante aggiornamento sulla corsa ai premi e il punto della situazione suie i candidati nominati, gli sfidanti e le possibili sorprese. In un'annata decisamente sui generis - e decisamente problematica - quale il 2020, caratterizzata anche dalla chiusura quasi totale delle sale cinematografiche e dal rinvio di numerosi progetti, l'Academy non ha tardato a correre ai ripari, con alcune scelte più o meno condivisibili: il rinvio dell'annuncio delle nomination al 15 marzo e della cerimonia deglial 25 aprile (due mesi dopo la data prevista in origine), l'estensione della cosiddetta "finestra di eleggibilità" dei film al 28 febbraioe l'inclusione di ...

