Nantes, Domenech torna in panchina: “Polemica con Ranieri? Fu un malinteso” (Di giovedì 31 dicembre 2020) A quasi 69 anni, dopo 10 di stop, Raymond Domenech siederà sulla panchina del Nantes sfruttando una deroga che la Ligue 1 aveva creato nel 2017 per Ranieri, in cui manifestò il suo dissenso. Non sorprende, quindi, che una delle prime domande postegli in conferenza stampa abbiano riguardato proprio questa Polemica con l’allenatore italiano: “Fu un malinteso – ha esordito provando a giustificarsi l’ex ct della Francia finalista ai Mondiali del 2006 – Avevo reagito come presidente dell’UNECATEF (l’associazione degli allenatori francesi). Non mi sono opposto all’arrivo di Ranieri. Non abbiamo mai impedito che ciò accadesse. Non è il sindacato che concede deroghe, ma la Lega“. Tra le altre cose Domenech non ha trovato un clima proprio felice al ... Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) A quasi 69 anni, dopo 10 di stop, Raymondsiederà sulladelsfruttando una deroga che la Ligue 1 aveva creato nel 2017 per, in cui manifestò il suo dissenso. Non sorprende, quindi, che una delle prime domande postegli in conferenza stampa abbiano riguardato proprio questacon l’allenatore italiano: “Fu un– ha esordito provando a giustificarsi l’ex ct della Francia finalista ai Mondiali del 2006 – Avevo reagito come presidente dell’UNECATEF (l’associazione degli allenatori francesi). Non mi sono opposto all’arrivo di. Non abbiamo mai impedito che ciò accadesse. Non è il sindacato che concede deroghe, ma la Lega“. Tra le altre cosenon ha trovato un clima proprio felice al ...

