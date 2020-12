Le pagine della nostra vita e l’amore oltre l’oblio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il romanzo firmato da Nicholas Sparks ed edito nel 1996, ha fatto sognare una generazione dopo l’altra. Le pagine della nostra vita è un racconto potente, che tocca le corde più profonde del cuore, per i vari argomenti che affronta. La sua trasposizione cinematografica, ha reso la storia ancora più celebre. Le citazioni dell’autore sono diventate un must per i cuori degli innamorati e la coppia Gosling – McAdams ha dato un volto al sogno d’amore che ha tanto appassionato i lettori negli anni. Le pagine della nostra vita. Photo credits: MondocineblogLe pagine della nostra vita: la storia Noah ed Allie: due protagonisti e oggi due icone dell’amore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il romanzo firmato da Nicholas Sparks ed edito nel 1996, ha fatto sognare una generazione dopo l’altra. Leè un racconto potente, che tocca le corde più profonde del cuore, per i vari argomenti che affronta. La sua trasposizione cinematografica, ha reso la storia ancora più celebre. Le citazioni dell’autore sono diventate un must per i cuori degli innamorati e la coppia Gosling – McAdams ha dato un volto al sogno d’amore che ha tanto appassionato i lettori negli anni. Le. Photo credits: MondocineblogLe: la storia Noah ed Allie: due protagonisti e oggi due icone del...

ItalianNavy : #Concorso per 61 ufficiali in spe dei ruoli speciali della Marina Militare, per i corpi di Stato Maggiore, Genio de… - fanpage : Il ritrovamento della missiva scritta da Giuseppe Garibaldi potrebbe 'riscrivere una delle pagine più oscure della… - RaiCultura : Il @MaestroMuti è protagonista del Concerto di Capodanno dal @Musikverein, che #RaiCultura trasmette su @RaiDue il… - cohibadelaserna : RT @fanpage: Il ritrovamento della missiva scritta da Giuseppe Garibaldi potrebbe 'riscrivere una delle pagine più oscure della nostra stor… - ADM_assdemxmi : RT @ansaeuropa: ???? ???? Dopo mezzo secolo di matrimonio, per entrambe le sponde della Manica s'inaugura una nuova era allo scoccare del 1 gen… -