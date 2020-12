Gran voglia di 2022

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Lunga vita al futuro. Viva viva l’omnicanalità! Pronunciarla in inglese è semplice: “omnichannel”. È la strategia che ci permette di muoverci all’interno di un sistema interconnesso e che ci fa quindi vivere esperienze diverse passando da un canale all’altro, in un percorso che non ci fa mai ricominciare da zero. Non è una sorpresa per i nativi digitali, ma oggi quasi tutti passiamo da una semplice email a Facebook, da un servizio di assistenza via chat al codice via sms o alla app scaricata sul nostro telefonino. Ovviamente in questo percorso tutto dovrebbe funzionare al meglio, e magari essere anche semplice. Su questo, ci stiamo lavorando. Ma ci sono comunque ottimi esempi nella testa e sullo smartphone di ognuno di noi. Di negozi del futuro, retail 4.0, servizi eGovernment e dell’internet of things se ne parla da un bel pezzo, ma sul fronte della digitalizzazione ci siamo sempre ...