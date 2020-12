Covid, Brusaferro: “Curva in decrescita, ma rallentata. Serve cautela” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, ha fatto il punto sull’attuale situazione epidemica che tutt’ora vige in Italia Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha appena parlato in conferenza stampa al ministero della Salute. “La Curva epidemiologica del paese è in decrescita, ma un po’ rallentata”, ha ammesso. “L’incidenza è in calo, ma dobbiamo valutarla L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente dell’ISS, Silvio, ha fatto il punto sull’attuale situazione epidemica che tutt’ora vige in Italia Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha appena parlato in conferenza stampa al ministero della Salute. “Laepidemiologica del paese è in, ma un po’”, ha ammesso. “L’incidenza è in calo, ma dobbiamo valutarla L'articolo proviene da Inews.it.

