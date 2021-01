Come sarà la disinformazione nel 2021? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quello che sta per concludersi è stato l’anno che più di tutti ci ha dato la sensazione di vivere un pezzo della storia umanai: sono ancora vive nella memoria collettiva le immagini delle 65 bare portate via con veicoli militari da una Bergamo in ginocchio, le parole con cui il governo ha istituito la prima zona rossa nel lodigiano, la ripida curva dei contagi a marzo e il senso di frustrazione per non essere riusciti a scongiurare l’arrivo di una seconda ondata a ottobre. Come da tradizione, gli ultimi giorni di un anno solare sono quelli ideali per tirare le somme su quelli appena trascorsi, ma rappresentano anche un necessario momento di riflessione prima di avventurarsi in quello che viene spesso percepito Come un nuovo capitolo della propria storia. Più volte, in questi giorni, abbiamo raccontato il 2020 di Facta: di cosa ci siamo occupati, in ... Leggi su facta.news (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quello che sta per concludersi è stato l’anno che più di tutti ci ha dato la sensazione di vivere un pezzo della storia umanai: sono ancora vive nella memoria collettiva le immagini delle 65 bare portate via con veicoli militari da una Bergamo in ginocchio, le parole con cui il governo ha istituito la prima zona rossa nel lodigiano, la ripida curva dei contagi a marzo e il senso di frustrazione per non essere riusciti a scongiurare l’arrivo di una seconda ondata a ottobre.da tradizione, gli ultimi giorni di un anno solare sono quelli ideali per tirare le somme su quelli appena trascorsi, ma rappresentano anche un necessario momento di riflessione prima di avventurarsi in quello che viene spesso percepitoun nuovo capitolo della propria storia. Più volte, in questi giorni, abbiamo raccontato il 2020 di Facta: di cosa ci siamo occupati, in ...

Advertising

matteosalvinimi : Ringrazio con favore chi - penso al manager Roberto Rasia - si è messo a disposizione della città. Non so se sarà l… - Piu_Europa : Sono passati esattamente 311 giorni dalla chiusura delle scuole italiane. E a 4 giorni dal fatidico 7 gennaio, anco… - borghi_claudio : Domani sui giornali sarà tutto un crisi di governo by Renzi. Il conte bis invece che con il botto rischia di finir… - ciccionocera00 : RT @luca_reds: Orsato al Var è un po’ come quando mandavano Bertini e Paparesta ad arbitrare la Juve nei momenti delicati, uscire da San si… - UtoTesoro : RT @riotta: Il nastro con cui Trump mendica e fa la voce grossa per ottenere i voti mancanti e ribaltare la vittoria di Biden in Georgia, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Meteo Natale 2020: sciabolata artica e neve a Milano. Previsioni dal 25 dicembre Corriere della Sera