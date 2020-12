Calendario Vuelta a España 2021 | date | programma | tv | quando si svolge

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Lapartirà sabato 14 agosto dalla cattedrale di Burgos e si concluderà il successivo 5 di settembre (domenica). Ad oggi questee la località di partenza sono le uniche cose che conosciamo del grande giro spagnolo, il quale deve ancora venire presentato pubblicamente. Ad aprire la manifestazione sarà una cronometro a squadre, mentre il resto del tracciato, al momento, è un mistero. Quel che è certo, comunque, è che non mancheranno le salite. Già nei primi giorni, infatti, gli atleti potrebbero affrontare una frazione che si conclude in vetta a una delle erte simbolo dellaa Burgos, sia esso il Picon Blanco o Lagunas de Neila. La corsa, come ogni anno, verrà trasmessa, in diretta, in Italia, da Eurosport e sarà anche visibile in streaming sulla piattaforma Eurosport ...