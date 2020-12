Valentina Ferragni compie 28 anni, Luca Vezil scrive un romantico augurio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Buon compleanno Valentina Ferragni! La celebre Valentina Ferragni nella giornata di ieri, 29 dicembre, ha compiuto 28 anni. Il fidanzato Luca Vezil le ha fatto una dolce dedica social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@ValentinaFerragni) GLI AUGURI DEL FIDANZATO La coppia formata da Valentina Ferragni e Luca Vezil va a gonfie vele. I due stanno insieme da ben sette anni. Festeggiano l’anniversario ogni 9 novembre. Un’altra festa importante si è invece celebrata ieri 29 dicembre. La sorella minore di Chiara Ferragni, ha ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Buon compleanno! La celebrenella giornata di ieri, 29 dicembre, ha compiuto 28. Il fidanzatole ha fatto una dolce dedica social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) GLI AUGURI DEL FIDANZATO La coppia formata dava a gonfie vele. I due stanno insieme da ben sette. Festeggiano l’versario ogni 9 novembre. Un’altra festa importante si è invece celebrata ieri 29 dicembre. La sorella minore di Chiara, ha ...

alec58dellanos : RT @alec58dellanos: ''no no no not my ferrari'' -luca vezil via valentina ferragni - eyrinpetrova : ciao se facciamo valentina ferragni e luca posso prendere in considerazione l’idea di tornare - alec58dellanos : ''no no no not my ferrari'' -luca vezil via valentina ferragni - saturnpoem : mado mi piacciono un sacco valentina ferragni e il suo ragazzo, sono bellissimi - lyra_col : Assurdo quanto si modifichi le foto Valentina Ferragni, l’autoaccettazione sempre con il culo degli altri -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni Maglione Natale 2020, quello bellissimo di Valentina Ferragni cosmopolitan.com Questa bambina oggi compie gli anni: avete capito di chi si tratta?

Questa bambina oggi compie gli anni, di tratta di una delle influencer maggiormente conosciute che ha una sorella anche più famosa. Nella foto era appena nata in braccio alla sua mamma che proprio sui ...

A Natale puoi…Essere Influencer

Se a casa Ferragni si respirava aria natalizia già dal 25 ottobre con il primo scatto davanti all'albero della famiglia al completo, oggi è ufficialmente arrivato il tanto atteso giorno di Natale ...

Questa bambina oggi compie gli anni, di tratta di una delle influencer maggiormente conosciute che ha una sorella anche più famosa. Nella foto era appena nata in braccio alla sua mamma che proprio sui ...Se a casa Ferragni si respirava aria natalizia già dal 25 ottobre con il primo scatto davanti all'albero della famiglia al completo, oggi è ufficialmente arrivato il tanto atteso giorno di Natale ...