Vaccino AstraZeneca | in corso studio per ulteriori dati su sicurezza

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Loinrimane importante per forniresullae l'efficacia del'. E' quanto viene sottolineato in una mail ai partecipanti alla sperimentazione del...

riotta : L'Ema frena sul vaccino AstraZeneca, su cui ha puntato l'Italia: 'Improbabile l'ok entro gennaio'. L'Ue annuncia ul… - ricpuglisi : Caro governo italiano (@GiuseppeConteIT, @robersperanza, @gualtierieurope, @elenabonetti, @TeresaBellanova,… - Corriere : ?? La Gran Bretagna ha approvato il vaccino di AstraZeneca (l'Ue non ancora) - Lifippo97 : RT @giorgiogilestro: Voglio provare a chiarire cosa sta succedendo con il vaccino Astrazeneca (AZ).Non è un quadro molto chiaro perchè, com… - AndreaLompio53 : RT @carloalberto: La Germania suona il campanello per l’approvazione del vaccino AstraZeneca, che ha 12 settimane di intervallo, con import… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

(ANSA) – MILANO, 30 DIC – Le Borse europee si muovono intorno alla parità dove sembrano volersi assestare in quella che per la maggior parte dei listini è l’ultima seduta dell’anno, salvo spunti da Wa ...In questi giorni una sola sembra essere la principale preoccupazione di chi è in isolamento: da Astrazeneca a Pfizer, del vaccino Covid 19 giovani e studenti sono in attesa di sapere quando toccherà ...