Ultime Notizie Roma del 30-12-2020 ore 12 | 10

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono arrivato in Italia ieri della DHL che trasportano le 470 mila dosi del vaccino seiser destinato al nostro paese ieri sono atterrati negli aeroporti di Milano Malpensa a Bergamo Orio al Serio Ancona Falconara BolognaCiampino Napoli Pisa e Venezia ea breve anche a Bari dagli scali partiranno scordato i furgoni con le chiavi che saranno consegnate in 203 siti di somministrazione nelle varie regioni in tante Regno Unito ha dato il via libera al vaccino Oxford Zanica dopo l’ok e quello di zaini per la campagna di vaccinazione con il nuovo farmaco inizierà il 4 gennaio in Cina l’istituto di Pechino per i prodotti biologici ha fatto sapere che il vaccino anti covid sviluppato dalla sino a far f79 34% impressionante aumento delle vittime in ...