Tutti i vaffa dei vip in un minuto Così salutano il terribile 2020

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Novella Toloni Ilsta per concludersi e non poteva mancare la super rubrica finale per raccogliere il meglio di un anno die accidenti che i vip hanno rivolto agli hater "Datti fuoco", "Cesso", "Kittesencula". Chi più ne ha più ne metta. Se c'è una cosa di cui ilnon è stato avaro è deiche i vip hanno rifilato agli odiatori del web. Una serie infinita di rispostacce da far rabbrividire il più coatto dei coatti. Impossibile non raccogliere le migliori in una sorta di annuario trash. Del resto questova salutato con stile (il peggiore) e magari anche con un bel calcio nel culo. Quello che virtualmente i vip vorrebbero dare ai loro hater. Niente deretani ma accendini per Vasco Rossi. Il rocker di Zocca a marzo è finito al centro della polemica social per la ...