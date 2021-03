Strutture per anziani: 48 casi di corona virus a Gioia del Colle, un altro decesso a Ruvo di Puglia Pericolo focolai (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Di Francesco Santoro: Un decesso legato al focolaio divampato nella casa di riposo delle suore Gerardine a Ruvo di Puglia. «Si trattava di una persona anziana affetta da diverse patologie e positiva al Covid- scrive su Facebook il sindaco Pasquale Chieco-. Alla famiglia colpita da questo lutto, ma anche alla comunità delle Gerardine voglio rappresentare qui il cordoglio e la vicinanza della città». Il primo cittadino, fornisce dettagli sulla diffusione del contagio nelle Rsa della città. «Questa mattina sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati ieri dall’Asl direttamente nella struttura: degli 11 ospiti complessivi 4 attualmente si sono negativizzati- precisa Chieco-; 5 sono positivi e si trovano in sede, 2 sono positivi e ricoverati in ospedale. Gli ospiti in sede sono seguiti da personale qualificato assunto ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Di Francesco Santoro: Unlegato alo divampato nella casa di riposo delle suore Gerardine adi. «Si trattava di una persona anziana affetta da diverse patologie e positiva al Covid- scrive su Facebook il sindaco Pasquale Chieco-. Alla famiglia colpita da questo lutto, ma anche alla comunità delle Gerardine voglio rappresentare qui il cordoglio e la vicinanza della città». Il primo cittadino, fornisce dettagli sulla diffusione del contagio nelle Rsa della città. «Questa mattina sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati ieri dall’Asl direttamente nella struttura: degli 11 ospiti complessivi 4 attualmente si sono negativizzati- precisa Chieco-; 5 sono positivi e si trovano in sede, 2 sono positivi e ricoverati in ospedale. Gli ospiti in sede sono seguiti da personale qualificato assunto ...

