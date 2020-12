Stefano Bettarini in causa contro il GF Vip5 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . L’ex marito di Simona Ventura infatti, ha deciso di passare alle vie legali. Il motivo? Il trattamento riservatogli, a suoi dire, all’interno della Casa più spiata d’Italia. Bettarini era entrato nella casa come concorrente, ma è stato squalificato per una bestemmia solo tre giorni dopo il suo arrivo. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Grande Fratello Vip 5 puntata 30 novembre Anticipazioni Gf Vip 5, puntata 28 dicembre: tra eliminazioni e rischio squalifica Spostata la finale del Grande Fratello Vip 5 Bake Off Italia 7, svelati i primi due concorrenti Il fratello di Pretelli sbugiarda Selvaggia Roma al Gf Vip 5 GF Vip, Dayane contro Tommaso. Gli ospiti della nuova puntata Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . L’ex marito di Simona Ventura infatti, ha deciso di passare alle vie legali. Il motivo? Il trattamento riservatogli, a suoi dire, all’interno della Casa più spiata d’Italia.era entrato nella casa come concorrente, ma è stato squalificato per una bestemmia solo tre giorni dopo il suo arrivo. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Grande Fratello Vip 5 puntata 30 novembre Anticipazioni Gf Vip 5, puntata 28 dicembre: tra eliminazioni e rischio squalifica Spostata la finale del Grande Fratello Vip 5 Bake Off Italia 7, svelati i primi due concorrenti Il fratello di Pretelli sbugiarda Selvaggia Roma al Gf Vip 5 GF Vip, DayaneTommaso. Gli ospiti della nuova puntata

