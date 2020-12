Stasera in tv – Fratelli Caputo: cast e trama della seconda puntata (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stasera in televisione in prima serata la seconda puntata della miniserie Fratelli Caputo andrà in onda su Canale 5: tutte le anticipazioni, oggi 30 dicembre Fratelli Caputo, miniserie italiana diretta dal regista Alessio Inturri e trasmessa in prima visione assoluta in prima serata su Canale 5, sarà in onda a partire dalle ore 21.20. Scopriamo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)in televisione in prima serata laminiserieandrà in onda su Canale 5: tutte le anticipazioni, oggi 30 dicembre, miniserie italiana diretta dal regista Alessio Inturri e trasmessa in prima visione assoluta in prima serata su Canale 5, sarà in onda a partire dalle ore 21.20. Scopriamo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ninofrassicaoff : Cesare Bocci stasera su Canale5 conduce 'Viaggio nella Grande Bellezza' ma DOMANI si cambia e torna ad essere Alber… - sidewayseye : RT @ninofrassicaoff: 8 vuole sapere se come sottofondo al suo discorso di Capodanno ci sta bene la musica degli Oliver Onions 9 mi dice che… - ninofrassicaoff : 8 vuole sapere se come sottofondo al suo discorso di Capodanno ci sta bene la musica degli Oliver Onions 9 mi dice… - ninofrassicaoff : Oggi MERCOLEDI 30 dicembre (Stasera c'è la seconda puntata di FRATELLI CAPUTO su Canale 5) come tutte le mattine mi… - MikyS03 : RT @ninofrassicaoff: Cesare Bocci stasera su Canale5 conduce 'Viaggio nella Grande Bellezza' ma DOMANI si cambia e torna ad essere Alberto… -